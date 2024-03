Dune: cosa pensa David Lynch del nuovo film di Denis Villeneuve?

Cosa pensa David Lynch di Dune di Denis Villeneuve? Dopo aver letto il parere di Denis Villeneuve sul Dune del 1984, rigiriamo la domanda e cerchiamo la risposta dal punto di vista dell'autore di Velluto blu e Strade perdute.

Dopo il romantico fallimento di Dune di Alejandro Jodorowsky, infatti, l'adattamento cinematografico del romanzo di Frank Herbert fu affidato a David Lynch, che veniva dal grande successo di The Elephant Man: il risultato fu il più grande flop della carriera dell'autore, che in seguito avrebbe addirittura rinnegato il suo film. Ma, dopo tutto questo tempo, cosa ne pensa Lynch del Dune di Villeneuve?

L'autore ha dato la sua riposta nel corso di un'intervista con Cahiers du cinéma pubblicata qualche anno fa, ai tempi dell'uscita del primo film della saga di Denis Villeneuve: al tempo, il leggendario regista di Strade Perdute, Mulholland Drive e Twin Peaks dichiarò che non avrebbe mai visto il nuovo Dune, in quanto il fallimento del suo film - considerato da molti l'unico punto debole della sua filmografia - è ancora una ferita aperta per lui, tanto che l'intero argomento Dune è diventato un tabù: "Non guarderò mai il nuovo film, anzi non voglio nemmeno che mi se ne parli, per favore, mai e poi mai", disse Lynch nel corso dell'intervista.

