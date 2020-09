Dune, conoscete il brano del trailer? Tutto su Eclipse dei Pink Floyd

Nella giornata di mercoledì è finalmente stato pubblicato il trailer di Dune, l'ambizioso adattamento del romanzo di Frank Herbert che per Warner Bros dovrebbe costituire l'inizio di un nuovo franchise. Il film, infatti, copre soltanto le vicende della prima metà del libro, e il secondo capitolo è già in fase di scrittura.

Una delle sorprese del trailer è stato il brano che ne costituisce la colonna sonora, tratto da uno degli album più significativi della storia del rock e non solo. Si tratta infatti di Eclipse, la traccia di chiusura di The Dark Side of the Moon, pubblicato dai Pink Floyd nel 1973.

Secondo Roger Waters, bassista della leggendaria band britannica, l'album chiama in causa il sole e la luna, che rappresentano rispettivamente la luce e l'oscurità, il bene e il male. I testi di The Dark Side of the Moon raccontano il lato oscuro della natura umana, e anche gli ultimi versi di Eclipse dicono che, anche se "ogni cosa sotto il sole è in armonia, il sole è eclissato dalla luna".

Le immagini di guerra evocate dal trailer di Dune evidenziano proprio questo lato oscuro, ed è forse per questo che il brano dei Pink Floyd sembra avere una speciale connessione con il film.

Forse non tutti sanno che i Pink Floyd furono ingaggiati anche per la colonna sonora dell'adattamento di Dune di Alejandro Jodorowsky, mai andato in porto, negli anni '70. Come si ricorderà, invece, il romanzo di Frank Herbert è già stato portato sullo schermo da David Lynch nel 1984.

