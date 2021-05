Dune, che confusione in casa Warner: c'è già il dietrofront, il film è ancora per HBO Max

Come vi abbiamo riportato questa mattina, i piani per la distribuzione di Dune sembravano cambiati dopo che Deadline aveva segnalato che il film di Denis Villeneuve non sarebbe più uscito in contemporanea su HBO Max ma solo nelle sale cinematografiche.

Quella notizia però adesso è stata smentita ufficialmente dalla stessa Warner Bros., che ha ribadito che il remake di Dune di David Lynch uscirà l'1 ottobre prossimo sia in sala che sul servizio di streaming on demand, esattamente come previsto dalla nuova strategia che lo studio ha escogitato per la distribuzione di tutti i suoi film del 2021.

La confusione sulla pubblicazione di Dune si è accesa dunque per via dell'articolo di Deadline, secondo il quale la Warner Bros. avrebbe cambiato rotta per il nuovo modello ibrido streaming/sala cinematografica. Come saprete la Warner aveva annunciato a dicembre 2020 che l'intero calendario del proprio 2021 sarebbe arrivato in contemporanea su HBO Max, decisione criticata da firme illustri come Christopher Nolan e lo stesso Villeneuve. Ma Johanna Fuentes, responsabile delle comunicazioni presso WarnerMedia Studios e Networks Group, pochi minuti fa ha ribadito che i piani non cambieranno: nel post che trovate in calce all'articolo, la dirigente ha scritto "Dune sarà distribuito in anteprima nelle sale e su HBO Max nello stesso giorno negli Stati Uniti".

A ribadire questa posizione Jeff Goldstein, capo della distribuzione della Warner Bros., che ha sottolineato che "non è stata apportata alcuna modifica" alla distribuzione di Dune, previsto per l'1 ottobre prossimo. Goldstein ha ribadito allo stesso Deadline che "Dune seguirà il resto del calendario 2021 della Warner e manterrà la sua distribuzione ibrida."

Continueremo a monitorare la situazione, soprattutto in ottica italiana.