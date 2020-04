Dune: la clamorosa anteprima con Jason Momoa, Oscar Isaac, Zendaya, Josh Brolin e altri

Dopo il logo ufficiale e la prima foto con Timothée Chalamet, Dune di Denis Villeneuve torna a mostrarsi con un'anteprima a dir poco succosa che svela le prime immagini del film e del suo gigantesco cast.

Come al solito potete trovare le immagini in calce all'articolo: nella gallery in basso, come fu per C'Era Una Volta a Hollywood di Quentin Tarantino, sono quasi più le star assenti che quelle reclutate dalla produzione, che vanta volti come Zendaya, Josh Brolin, Oscar Isaac, Javier Bardem e Rebecca Ferguson, per non parlare di Jason Momoa e Bautista, l'unico ancora assente dal reportage esclusivo di Vanity Fair.

Villeneuve, come dichiarato nell'intervista, intende creare per lo schermo il Dune che finora è esistita solo nell'immaginazione dei lettori. La chiave, dice, è quella di "spezzare a metà la narrativa del romanzo", e per questo quando il film arriverà nei cinema il 18 dicembre prossimo, sarà solo metà della doppia produzione realizzata dalla Warner Bros., in modo simile a quanto accaduto con It di Stephen King.

"Non avrei accettetato di realizzare questo adattamento del libro con un singolo film", sottolinea Villeneuve. “Il mondo è troppo complesso. È un mondo che prende il suo potere nei dettagli."

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.