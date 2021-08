Dune, Chloe Zhao dopo l'anteprima: 'Mi ha sconvolta'

Chloe Zhao ne sa qualcosa di film capaci di creare hype: la regista di Nomadland esordirà tra pochi mesi nel Marvel Cinematic Universe con il suo Gli Eterni, per cui le aspettative sono molto vicine a quelle che pesano sulle spalle di Denis Villeneuve e del suo Dune. Qual è stato, dunque, il parere della regista sul film del suo collega?

Pochi giorni dopo l'uscita della locandina ufficiale di Dune, infatti, Zhao ha avuto modo di assistere a un'anteprima del film con Timothée Chalamet, Zendaya e Oscar Isaac: la sua reazione, neanche a dirlo, è stata di assoluto entusiasmo e stupore.

"Mi dà grande speranza il fatto che un regista come Denis Villeneuve abbia potuto realizzare le sue idee mettendo insieme qualcosa di incredibile, così cinematografico. L'esperienza che ho vissuto in quella stanza mi ha sconvolta" è stato il breve ma efficace parere della regista premiata con l'Oscar per la Miglior regia agli scorsi Academy Awards.

Un endorsement, quello di Chloe Zhao, che farà sicuramente piacere a Villeneuve e che rinnova le speranze di tanti fan di poter assistere finalmente a un adattamento di Dune degno della grandezza del romanzo di Frank Herbert. A tal proposito, Jason Momoa ha parlato di un'ipotetica versione estesa di Dune.