Dune: Charlotte Rampling nel remake di Denis Villeneuve

The Hollywood Reporter ha comunicato che l'attrice Charlotte Rampling si è unita al cast di Dune, remake del classico della fantascienza diretto nel 1984 da David Lynch.

L'attrice raggiunge i precedentemente annunciati Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista e Stellan Skarsgard. Le riprese inizieranno nella primavera del 2019 a Budapest e in Giordania, e saranno dirette dall'acclamato regista Denis Villeneuve.

Dune, considerato un classico della letteratura fantascientifica, racconta la complessa storia del tentativo di una famiglia nobile deceduta di controllare un pianeta deserto chiamato Arrakis, giacimento naturale della Spezia, una rara droga che conferisce incredibili poteri.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Denis Villeneuve, Eric Roth e Jon Spaihts. Villeneuve figura anche fra i produttori, insieme a Mary Parent e Cale Boyter.

In Dune vedremo Timothée Chalamet e Rebecca Ferguson nei panni di Paul e Lady Jessica. Nel romanzo originale, i due fanno parte della famiglia Atreides, una nobile casata costretta a fuggire nei deserti di Arrakis dove Paul diventerà il leader di una tribù. Lady Jessica finirà per convincere i membri di questa tribù che suo figlio Paul è il nuovo Messia. Inoltre, Stellan Skarsgard sarà il Barone Harkonnen, la cui famiglia ha governato Arrakis per generazioni e nutre un odio profondo nei confronti della famiglia Atreides. Dave Bautista sarà suo nipote Rabban.

Non è ancora stata comunicata una data di uscita.