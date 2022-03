Dune, la cantante Grimes 'Sono una grande fan, avrei voluto dirigere il film'

Sapevate che la cantante Grimes è una grandissima fan di Dune, e avrebbe voluto cimentarsi alla regia di un suo adattamento cinematografico dei romanzi di Frank Herbert?

In questi giorni si parla parecchio di Dune, sia per la possibilità che Florence Pugh si unisca al cast del secondo film della saga diretto da Denis Villeneuve, sia per le implicazioni che la sua presenza rappresenterebbe, dato il personaggio che si vocifera debba interpretare. Discorso simile per Austin Butler, anche lui apparentemente in trattative per la pellicola, e poi ci sono le dichiarazioni di Denis Villeneuve su Dune 3...

Insomma, Dune è ancora un argomento caldo, e non sorprende che anche la cantante Grimes l'abbia tirato in ballo nella sua intervista con Vanity Fair.

L'ex di Elon Musk ha infatti rivelato di essere una grandissima fan dei libri, tanto che il suo primo album Geidi Primes era ispirato proprio all'opera. Suo padre, racconta, le leggeva i romanzi di Herbert quando era ancora una bambina, e al Met Gala si comportò proprio da fangirl con Sting, che era comparso anche nell'adattamento di David Lynch.

Per questo avrebbe voluto dirigere un suo film di Dune, anche se la sua visione per il progetto avrebbe scartato i più problematici elementi colonialisti, si legge nell'intervista.

A quanto pare, però, non era destino che fosse lei a portare nuovamente sullo schermo la saga sci-fi, ma questo non l'ha fermata dall'unirsi alla promozione del film diretto da Villeneuve appena presentatasi l'opportunità: "Ero praticamente un'influencer" ha infatti commentato.

Film che, tra l'altro, dice di aver adorato, rivedendo sé stessa e suo figlio nella storia di Lady Jessica (Rebecca Ferguson) e Paul Tredeis (Timothée Chalamet): "Quando vedo X, so che lui dovrà passare qualcosa del genere in questo mondo marcio. Ho pianto praticamente per tutto il film".

Peccato però che con la storia dell'influencer qualcosa sia andato storto, e Grimes non abbia potuto continuare a mostrare il suo amore per Dune in via ufficiale... La foto in cui la si vedeva leggere il Manifesto Comunista (un tentativo di "trollare" Musk) le è costato il contratto con Warner Bros., perché lo studio doveva fare attenzione alle proprie associazioni, e lei "non era indispensabile". "Nell'universo di Dune ci sono alcune cose davvero poco woke" ha affermato nell'intervista Grimes.