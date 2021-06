Dune, cambia data d'uscita il film di Denis Villeneuve: ecco quando debutterà

Continuano gli spostamenti di calendari per le major cinematografiche, anche se questa volta non si parla di anni o mesi, ma solo di qualche settimana per tre pellicole targate Warner Bros.: Dune, Cry Macho e The Many Saints of Newark.

Cambia data di debutto nelle sale (e su HBO Max) Dune, lo sci-fi di Denis Villeneuve ispirato all'opera cartacea di Frank Herbert, che sarà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia.

Per evitare un testa a testa con 007 e il venticinquesimo film di James Bond, No Time To Die, in arrivo in molti paesi l'8 ottobre, Dune subirà un posticipo di tre settimane e approderà il 22 ottobre 2021 sugli schermi.

Assieme alla pellicola con Timothée Chalamet, Warner Bros. ha però deciso di spostare l'uscita di due altri titoli sotto il suo marchio: la nuova pellicola di Clint Eastwood Cry Macho, che passa dal 22 ottobre al 17 settembre; e il prequel dei Soprano The Many Saints of Newark, che dal 24 settembre è stato spostato a ottobre, precisamente al primo del mese, ritrovandosi così a contendersi il boxoffice del week-end con due titoli d'animazione, il nuovo capitolo della saga Sony Hotel Transylvania 4 - Transformania e La Famiglia Addams 2 di MGM.

È ancora da vedere se e come questi cambiamenti si rifletteranno sulla distribuzione italiana.