Dune, il boss di HBO sul destino del film di Villeneuve: arriverà in streaming?

L'attesissimo kolossal fantascientifico tratto da Dune e diretto da Denis Villeneuve è stato posticipato di un anno a causa della pandemia, ma la mossa di Warner e HBO Max di portare il film sia al cinema che in streaming non è piaciuta per nulla a Legendary, co-produttrice della pellicola, che minaccia azioni legali allo studio. Che accadrà?

A rompere il silenzio sulla questione è intervenuto Casey Bloys, ovvero il boss di HBO e della sua controparte digitale, HBO Max. Al contrario però di quanto ci si poteva aspettare, il presidente della piattaforma digitale non è al corrente degli effettivi piani della Warner su Dune né di quello che Legendary potrebbe fare in merito alla mancata uscita esclusiva in sala del film.

"Non saprei. Io sono il tipo fortunato che riceve quei film su HBO Max, ma i contratti e il lavoro con gli autori è affare di Warner, quindi non posso commentare in modo specifico su quei contratti e su chi invece sta cercando di spingere per tornare indietro. Non ho nessun indizio su questo".

Sempre nel corso della medesima intervista, Bloys ha commentato quelle voci che vorrebbero HBO Max e Zack Snyder al lavoro su nuovi progetti visto l'imminente arrivo della sua versione di Justice League, attesa sulla piattaforma digitale il prossimo 18 marzo: "Non ho nessuna novità su Zack Snyder".

Nel frattempo, tornando a Dune, a dicembre abbiamo infatti visto Timothée Chalamet protestare apertamente contro l'uscita di Dune in streaming indossando una felpa di Legendary al Saturday Night Live; nonostante le polemiche, comunque, l'entusiasmo continua ad essere altissimo: qualche giorno fa, a conferma di ciò, Zendaya ha ribadito di essere felicissima di aver partecipato a Dune.