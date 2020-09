Dune, la battuta di Oscar Isaac: 'Josh Brolin è come un X-Wing'

In occasione della pubblicazione del trailer di Dune, il cast del film di Denis Villeneuve ha partecipato a una conversazione social moderata da Stephen Colbert. Nel corso dell'evento, Oscar Isaac, che nel film interpreta Leto Atreides, ha fatto ridere tutti prendendo in giro scherzosamente il collega Josh Brolin (Gurney Halleck).

Alla domanda su come ci si sente, dopo Star Wars, a essere di nuovo su un set gigantesco "senza precedenti", Oscar Isaac ha risposto: "Dico solo che nessun oggetto di scena, nessun X-Wing, nessun Millennium Falcon potrebbe essere paragonato alle dimensioni della testa di Josh Brolin. Era enorme, sia letteralmente che in senso figurato. Mi sono sentito davvero come se fossi su un pianeta alieno."

La battuta ha suscitato l'ilarità degli altri attori, in particolare di Jason Momoa, mentre il diretto interessato non ha risposto per le rime. Tra i tanti motivi che rendono febbrile l'attesa di Dune ci sono proprio i nomi del cast, che oltre ai nomi già fatti comprende tra gli altri anche Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson e Javier Bardem. Il film è atteso per dicembre, anche se esiste un rischio abbastanza concreto che sia rinviato al 2021, se dovesse slittare anche Wonder Woman 1984.

Per altri approfondimenti su Dune, rimandiamo alla nostra analisi del primo trailer e al confronto con il film di David Lynch.