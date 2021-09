Dune batte Space Jam 2 e supera abbondantemente i 4 milioni al box-office italiano

Al suo secondo weekend di programmazione ufficiale nelle sale italiane, Dune è ancora saldamente primo nella classifica del box-office del nostro paese. Nella giornata di ieri l'adattamento cinematografico del romanzo fantascientifico di Frank Herbert ha conquistato nuovamente la vetta della classifica battendo Space Jam: New Legends.

Si è trattato di un testa a testa serratissimo tra la pellicola di Denis Villeneuve e il sequel con LeBron James, con il primo che nella giornata di ieri ha incassato 472mila euro battendo di pochissimo il rivale che esordiva nelle sale questo weekend. Space Jam: New Legends si è fermato in seconda posizione con 452mila euro incassati ieri. Il totale per Dune di Denis Villeneuve è ora lievitato a 4.4 milioni di euro, una cifra di tutto rispetto considerato il periodo mentre in tutto il weekend Space Jam: New Legends ha totalizzato quasi 1.2 milioni di euro. E' stato anche un weekend molto ricco dal punto di vista degli incassi complessivi, mai così alti dall'inizio della pandemia: 4.8 milioni di euro incassati nel weekend del 23-26 settembre 2021, il miglior risultato appunto dal febbraio 2020, ovvero prima della dell'esplosione della pandemia.

Nel weekend che andava dal 20-23 febbraio 2020 l'incasso complessivo fu infatti di circa 5.5 milioni di euro in un periodo in cui ancora la capienza delle sale godeva del 100% dei posti disponibili, mentre ancora oggi ci sono delle restrizioni che limitano questa tipologia di ingresso per evitare il diffondersi del contagio (per non parlare che solo chi è munito di green pass può accedere alla sala cinematografica).

Al terzo posto della classifica di ieri si piazza Tre Piani di Nanni Moretti con 235mila euro e un totale di 631mila euro in tutto il weekend; quarto Paw Patrol - Il film, quinto posto per Il giro del mondo in 80 giorni mentre scende al sesto posto Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli che porta il suo totale a 3.6 milioni di euro.

Su queste pagine potete recuperare la recensione di Dune e la recensione di Space Jam: New Legends, sequel del cult anni '90 con Michael Jordan.