Dune, gli Atreides al completo sulle nuove cover ufficiali del film!

Tempo di riapertura per i cinema di tutto il mondo e, nell'attesa che passi la prevedibile sbornia da Tenet, il Dune di Denis Villeneuve è sicuramente una delle release più attese in tutto il mondo: nell'attesa, dunque, perché non cominciare a dare un primo sguardo a ciò che sarà quest'attesissima trasposizione?

Non parliamo, purtroppo, di trailer e simili: quanto pubblicato da Empire, però, ci basta già a renderci conto a grandi linee di quella che sarà l'estetica di Dune, elemento sul quale grava il peso di curiosità e aspettative decisamente alte soprattutto da parte di chi ha già apprezzato la monumentale opera letteraria di Frank Herbert.

Nelle cover ufficiali del film rilasciate nelle scorse ore è infatti presente la famiglia Atreides al completo, composta da Paul (Timothée Chalamet), Leto (Oscar Isaac), Lady Jessica (Rebecca Ferguson) e dal fido Gurney Halleck (Josh Brolin); dall'altro lato abbiamo invece Stilgar (Javier Bardem), Duncan Idaho (Jason Momoa), Chani Kynes (Zendaya) e Liet-Kynes (Sharon Duncan Brewster).

Cosa ne dite? Vi convince l'aspetto dei protagonisti di Dune? Fatecelo sapere nei commenti! Negli ultimi giorni, intanto, è stata finalmente svelata la data d'uscita del trailer di Dune; un'ulteriore sguardo al film di Villeneuve ci è poi stato concesso dalle immagini leakate di Dune circolate nei giorni scorsi.