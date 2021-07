Dune, ascoltante due fenomenali tracce della colonna sonora di Hans Zimmer

Dopo l'uscita dello stupefacente trailer ufficiale di Dune di Denis Villeneuve, Warner Bros. ha deciso di pubblicare online due tracce della colonna sonora del film composta da Hans Zimmer, rispettivamente intitolate "Paul's Dream" e "Ripples in the Sand".

In merito al nuovo film, alla visione dell'autore di Prisoners e del worldbuilding, Dave Bautista ha recentemente dichiarato:



"Il mondo che ha creato è così lontano e sopra la mia testa. È così bello e diverso, e molte volte strano e oscuro. Ma è qualcosa che non avrei mai potuto immaginare. Semplicemente non ho quel tipo di mente. Quando penso alle cose, e quando penso alla regia, è tutto molto contenuto, basato su storie semplici, molte volte storie piccole ma stimolanti. E per qualcuno come me, vedere qualcun altro creare un mondo così grande, una galassia, un universo tanto vasto, è qualcosa di incomprensibile, qualcosa che il mio cervello non è in grado di calcolare. Ma Denis Villenevue può fare entrambe le cose: creare questi mondi enormi e scene epiche e concentrarsi al contempo sulle cose più semplici e sulle performance. È davvero speciale, ha un focus speciale, ed è un amico e narratore brillante. Dune è magnifico. Penso che le persone rimarranno sbalordite. Sarà uno dei film più belli che abbiate mai visto".



Dune vede nel cast Thimotee Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa, Oscar Isaac, Javeir Bardem e Dave Bautista. Il film sarà presentato in anteprima al Festival di Venezia 2021, per la precisione il 3 settembre.



Nelle sale uscirà invece il 22 ottobre 2021.