Dune: in arrivo un volume da collezione che racconta i segreti del film di Villeneuve

A pochi giorni dalla sua anteprima internazionale alla Mostra del Cinema di Venezia, Dune verrà raccontato in un volume che ne svelerà i segreti della lavorazione dal set di Denis Villeneuve con tutti i suoi collaboratori e con il contributo fondamentale di un cast di attori di prima scelta e tra i più noti al grande pubblico. Il film è in uscita.

Dalla scelta del cast alla straordinaria progettazione degli ambienti e delle creature, fino agli incredibili effetti speciali, in L’arte e l’anima di Dune non verrà tralasciato nessun dettaglio nell’illustrare la minuziosa realizzazione di quello che si prospetta un successo al box office. Nell’artbook si racconta l’approccio visionario di Denis Villeneuve alla trasposizione sul grande schermo del classico di fantascienza di Frank Herbert, ed è un compendio essenziale per chiunque voglia apprezzare al meglio l’ultimo capolavoro del regista.

Al costo di 38 euro, il volume intitolato appunto L'arte e l'anima di Dune di Tanya Lapointe sarà disponibile dal 23 settembre prossimo edito da Panini Comics. Il film vero e proprio, invece, Dune sarà nelle sale italiane a partire dal 16 settembre prossimo dopo il successo all'anteprima della Mostra di Venezia.

Inoltre, dal 30 settembre sarà disponibile, in libreria, fumetteria e online, anche Dune – Casa degli Atreides 1, il prequel a fumetti di Dune, adattato dai romanzi basati sugli appunti di Herbert e scritti da Brian Herbert e Kevin J. Anderson. Disegnato da Dev Pramanik, Dune – Casa degli Atreides ci porta all’inizio del fantastico mondo di Dune.

Su queste pagine potete già la leggere la nostra recensione di Dune, davvero un'esperienza da vivere esclusivamente in una sala cinematografica. Ricordiamo che negli Stati Uniti il film sarà disponibile contemporaneamente in sala e Inn streaming su HBO Max. Se il film avrà successo, Villeneuve procederà con la seconda parte di Dune.

Di seguito la copertina dell'artbook di Dune.