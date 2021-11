Dune, in arrivo la versione Blu-Ray e in 4K con contenuti extra: svelata la data d'uscita

Dune sta per sbarcare anche nel mercato home video. Presto i fan potranno immergersi nell'ultima trasposizione del classico della letteratura sci-fi di Frank Herbert direttamente dal comfort della propria casa. Negli USA sarà disponibile tra pochi mesi la versione in 4K, Blu-Ray e DVD. Ma non è tutto.

Coloro che non intendono aspettare l'11 gennaio per mettere le mani sulla copia fisica di Dune possono optare per la versione Premium Digital che uscirà in anticipo il 3 dicembre al costo di 29,99 dollari. Su Everyeye trovate la recensione di Dune.



Il film è anche disponibile per il noleggio digitale per un periodo di 48 ore tramite PVOD al prezzo di 24,99 dollari sulle piattaforme digitali.

Dune è diretto da Denis Villeneuve e vede protagonista Timothée Chalamet nei panni del predestinato Paul Atreides. Chalamet è supportato da un cast di assoluto livello che comprende Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista e Zendaya.



Dune 4K UHD e Blu-Ray comprende i seguenti contenuti speciali: The Royal Houses, Filmbooks: House Atreides, Filmbooks: House Harkonnen, Filmbooks: The Fremen, Filmbooks: The Spice Melange, Inside Dune: The Training Room, Inside Dune: The Spice Harvester, Inside Dune: The Sardaukar Battle, Building the Ancient Future, My Desert, My Dune, Constructing the Ornithopters, Designing the Sandworm, Beware the Baron, Wardrobe for Another World e A New Soundscape.



Nel frattempo prosegue la lavorazione del sequel: come sarà Dune 2, il secondo capitolo diretto da Villeneuve?