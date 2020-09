Dune, arrivano le Funko Pop! ufficiali del nuovo adattamento di Denis Villeneuve

A pochissimi giorni dal primo e promettente trailer ufficiale di Dune di Denis Villeneuve, nuovo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo sci-fi di Frank Herbert, la Funko ha svelato via social la linea di Funko Pop! dedicate all'attesa trasposizione con protagonisti - tra gli altri - Timothée Chalamet e Stellan Skarsgaard.

Le potete ammirare in calce alla notizia, anche se non riportano ovviamente tutti i protagonisti. Ci sono però Paul Atreides (in tre versioni), il Duca Leto Atreides, il Barone Vladimir Harkonnen, Duncan Idaho e Lady Jessica. E più passa il tempo, più questo figure in vinile della compagnia americana sono realizzata con più dettagli e davvero belle da guardare nella loro semplicità caricaturale.



Ricordiamo che il remake di Dune di Denis Villeneuve vanta un cast gigantesco che include anche Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem. L'uscita è ancora prevista nelle sale il prossimo 18 dicembre.

Quali sono le vostre aspettative sul film? Ditecelo come sempre nella sezione dei commenti. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle recenti dichiarazioni di Kyle McLachlan su Dune di Denis Villeneuve. Vi lasciamo anche alle parole del regista sul Verme delle Sabbie, descritto dallo stesso come una semi-divinità di Arrakis.