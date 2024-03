Meglio Dune o Arrival? I fan di Villeneuve si dividono sui social

Dune 2 è il risultato di una produzione veramente difficile, che ha dovuto affrontare non solo la pandemia ma anche il lungo periodo degli scioperi che hanno praticamente messo in stallo tutta Hollywood fino a pochi mesi fa. Ad ora però sembra che l'attesa per tutti sia stata ripagata nel migliore dei modi.

Tuttavia, mentre vi consigliamo assolutamente di leggere la nostra recensione di Dune 2, attualmente si sta sviluppando un acceso confronto tra tutti coloro che seguono da tempo il lavoro, e quindi anche la filmografia, del regista Denis Villenueve.

Si perché l'indiscutibile ed oggettivo successo ottenuto dal suo ultimo film li ha portati a porsi una domanda ben specifica, che è la seguente: è meglio Dune 2 oppure Arrival?

Di certo la pellicola del 2016 con protagonista Amy Adams andava ad affrontare tematiche fantascientifiche, esattamente come l'adattamento dai romanzi di Frank Herbert, tuttavia metteva in gioco un tono ed un approccio più profondo, con un maggiore intento nello scavare affondo nella psicologia e nelle emozioni dei suoi protagonisti.

Ecco, proprio questo aspetto, secondo alcuni fan, non è percepibile nell'ultimo Dune, che di fronte ad una magnificenza stilistica e tecnica non offre molto da un punto di vista di vera e propria immersione emotiva.

Voi che ne pensate? Se ve la foste persa eccovi anche la recensione di Arrival.