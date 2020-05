Dune: arriva il prequel a fumetti ambientato 30 anni prima del film di Villeneuve

Secondo quanto riportato da ComicBook, Studios ha annunciato di aver acquisito i diritti di sfruttamento del romanzo Dune: House Atreides, romanzo prequel della serie scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson e pubblicato nel 1999 in qualità di preludio alla storia principale che quest'anno arriverà al cinema grazie a Denis Villeneuve.

L'intenzione dell'editore sarebbe quella di realizzare una miniserie a fumetti in 12 numeri e in pratica approfittare del ritorno in auge della saga fantascientifica di Frank Herbert soprattutto dopo l'hype generato dall'arrivo imminente del nuovo adattamento cinematografico prodotto da Warner e Legendary e diretto da Villeneuve. La storia del romanzo, in Italia edito in due volumi col titolo House Atreides, è tanto complessa quanto Dune stesso. Ciascun volume, ovvero Il preludio a Dune 1: Casa Atreides e Il preludio a Dune 2: Il duca Leto, è formato da una storia a sé stante ma insieme vanno a coprire tutto un arco di tempo tale da riconnettersi poi con la storia principale. Il tutto ambientato circa 35 anni prima degli eventi del primo romanzo, pubblicato nel 1965.

"Sono passati più di 20 anni dalla pubblicazione di House Atreides da parte mia e di Brian - ha commentato Kevin J. Anderson in un comunicato - il primo dei nostri nuovi romanzi ambientati nell'universo di Dune di Frank Herbert. Adoriamo esplorare le possibilità che Frank ha creato per noi, e quei libri introducono un pubblico del tutto nuovo a questo universo. Adesso, adattare House Atreides nel formato grafico e come riscoprire la storia e questo mondo di nuovo. Molto del romanzo è narrato dal punto di vista visivo e il passaggio ai fumetti mi sembra perfettamente naturale".

Quest'inverno arriverà il primo dei film di Denis Villeneuve, di cui potete vedere le prime immagini e la nuova foto con Timothee Chalamet uscita ieri.