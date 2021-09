Dune: nuova anteprima e il suggestivo poster Dolby del kolossal di Villeneuve

Dolby ha condiviso in rete un nuovissimo e suggestivo poster ufficiale per Dune, l'attesissimo adattamento cinematografico diretto da Denis Villeneuve dell'omonimo romanzo fantascientifico di Frank Herbert. Inoltre, è disponibile in streaming una nuovissima featurette che ci presenta meglio la pellicola con un cast fatto di stelle di Hollywood.

Nella nuova featurette condivisa per lo streaming da GSCinemas scopriamo nel dettaglio come Villeneuve ha ricreato le casate reali presenti nel romanzo e le ha restituite sul grande schermo. La loro struttura è descritta dai vari membri del cast tra cui lo stesso protagonista principale, Timothee Chalamet che esalta l'enorme portata del film in relazione all'importanza data alla storia e alle relazioni tra i vari personaggi che compongono la narrazione.

Man mano che il filmato avanza sentiamo anche le voci dello stesso Villeneuve, di Oscar Isaac che nel film interpreta il padre di Chalamet ma anche le voci di Jason Momoa, di Josh Brolin e di Rebeca Ferguson, di Stellan Skarsgard, Javier Bardem e infine di Zendaya.

Dune vi aspetta nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 16 settembre, dopo la trionfante presentazione alla Mostra di Venezia. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Dune ma anche uno speciale focus sull'adattamento di Dune di David Lynch.

Nei giorni successivi all'uscita del film farà il suo esordio anche il volume L'arte e l'anima di Dune, artbook dedicato completamente alla lavorazione della pellicola di Denis Villeneuve edito da Panini Comics, che metterà in commercio anche un fumetto prequel incentrato sulla casa di Atreides.

Se il film avrà il successo sperato al box-office, Villeneuve è pronto a tornare sul set per il sequel di Dune immediatamente. Di seguito il meraviglioso poster condiviso da Dolby.