Dune, l'annuncio del sequel è imminente? Gli ultimi report da Hollywood

Secondo le nuove voci provenienti da Hollywood, a seguito del grande successo al box office per Dune nel week-end d'esordio nel mercato nord-americano, a quanto pare Warner Bros. sarebbe pronta ad annunciare ufficialmente Dune 2.

Il film di Denis Villeneuve, finanziato congiuntamente da Warner Bros. e Legendary Pictures, è stato dichiaratamente pensato per svilupparsi in due parti distinte, con Dune 2 che sarà più cinematografico per assicurazione dello stesso Villeneuve. Ora, secondo quanto riferito da Variety, "un annuncio sulla seconda parte di Dune potrebbe arrivare a breve, secondo gli addetti ai lavori". Nè Legendary né Warner hanno offerto commenti sulla situazione.

Ricordiamo che Dune di Denis Villeneuve ha adattato la prima metà del romanzo di Frank Herbert pubblicato originariamente nel 1965: il film si è concluso con Paul Atreides, erede della Casa Atreides, e sua madre Jessica che si uniscono ai Fremen nativi di Arrakis dopo che i Sardaukar, per volere dell'Imperatore e della Casa Harkonnen, hanno distrutto la Casa Atreides sul pianeta noto come Dune.

Considerati alcuni precedenti illustri, come le trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit di Peter Jackson - che hanno avuto il semaforo verde contemporaneamente - o Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame - girati come un unico film in due parti, ma successivamente separati per adattarsi alla portata cosmica della storia - alcuni fan inizialmente hanno pensato erroneamente che Dune avrebbe automaticamente avuto un sequel già in lavorazione. Così non è, ma l'annuncio potrebbe arrivare nei prossimi giorni: se avete amato il primo capitolo, rimanete sintonizzati.