Dune, Amazon ironizza sul trailer paragonando Paul Atreides a Kylo Ren di Star Wars

Poche ore fa è stato pubblicato il primo trailer di Dune di Denis Villeneuve, uno dei progetti più attesi dell'anno, ma l'account social di Amazon Prime Video non ha potuto fare a meno di sottolineare quanto Paul Atreides, personaggio protagonista del film e del romanzo di Frank Herbert, abbia un look simile a Kylo Ren di Star Wars.

Probabilmente chi non ha dimestichezza con Dune potrebbe pensare che sia il film di Villeneuve ad ispirarsi a Star Wars ma in realtà la saga di George Lucas ha preso molta ispirazione da Dune.

I fan del romanzo incontrarono per la prima volta Paul Atreides nel 1965, quando venne pubblicato il libro di Frank Herbert, replicando nel 1984 con la sfortunata trasposizione cinematografica di David Lynch, interpretato da Kyle MacLachlan.



Ora il ruolo è stato ereditato da Timothée Chalamet, e nel trailer così come nelle immagini pubblicate in queste settimane si vede Paul indossare abiti scuri mentre attraversa un pianeta deserto, coi capelli scuri in disordine e una somiglianza con Kylo Ren (Adam Driver) in Star Wars - L'ascesa di Skywalker piuttosto evidente.

Dune racconta la storia di Paul Atreides, un brillante giovane il cui destino si estende al di là della sua comprensione. Paul dovrà viaggiare sul pianeta più pericoloso dell'universo per garantire il futuro della sua famiglia, e mentre le forze malvagie esplodono in un conflitto per la fornitura esclusiva della risorsa più preziosa esistente, solo coloro che possono vincere la loro paura sopravvivranno.

Il cast principale del film è composto da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Dave Bautista, Zendaya, Jason Momoa e Javier Bardem.

Su Everyeye trovate il primo trailer di Dune e i dettagli sul brano del trailer firmato Pink Floyd.