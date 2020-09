Dune, l'adattamento di Denis Villeneuve si mostra finalmente nell'avvincente trailer

Come previsto e anticipato, Legendary Pictures e Warner Bros. hanno finalmente pubblicato online il primo, spettacolare e avvincente trailer ufficiale dell'attesissimo Dune di Denis Villenevue e con protagonista Timothée Chalamet, nuovo adattamento cinematografico all star dell'epico e seminale romanzo sci-fi di Frank Herbert.

Nel trailer notiamo uno spettacolo davvero mastodontico e con un'epica del tutto particolare, così come alcuni degli effetti visivi e speciali scelti, molto fedeli all'opera originale e di grande effetto cinematico, guardando ad esempio agli scudi usati in combattimento. Si vedono più o meno tutti i protagonisti e sembra in tutto e per tutto un film pieno della poetica villeneuviana.



E alla fine ci viene anche mostrato per bene il look dei vermoni delle sabbie di Arrakis, molto differenti da quelli del film di Lynch o della serie televisiva, più grandi, più feroci, più radicati nell'immaginario fantascientifico contemporaneo.



Ricordiamo che il remake di Dune di Denis Villeneuve vanta un cast gigantesco che include anche Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem. L'uscita è ancora prevista nelle sale il prossimo 18 dicembre.

Quali sono le vostre aspettative sul film? Ditecelo come sempre nella sezione dei commenti. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle recenti dichiarazioni di Kyle McLachlan su Dune di Denis Villeneuve.