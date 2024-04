Oltre Dune, i 5 blockbuster più grossi, tutti in uscita nel 2024

Dopo Dune parte 2, quali altri blockbuster ci attendono nei prossimi mesi? Abbiamo selezionato per voi i cinque prodotti più grossi in lavorazione a Hollywood, in uscita tutti entro la fine del 2024.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie - 8 maggio 2024

Manca meno di un mese e potremo tornare sul Pianeta delle Scimmie. Il sequel della trilogia/reboot iniziata nel 2011, che vedeva protagonista Cesare, è ambientato 300 anni dopo la conclusione degli eventi di The War - Il Pianeta delle Scimmie. In questa nuova pellicola, diretta da Wes Ball, i clan che hanno conquistato la Terra si scontreranno per il dominio assoluto.

Furiosa: A Mad Max Saga - 23 maggio 2024

Il prossimo mese vedrà un'altra protagonista al box office: Furiosa. Il film, prequel di Mad Max: Fury Road si concentra su Furiosa, interpretata dalla giovane attrice statunitense Anya Taylor-Joy. Verrà quindi esplorata la genesi del personaggio introdotto in Fury Road, scovando nel suo passato. Il film ha un budget di 230 milioni di dollari, 80 in più rispetto a Fury Road, che ha portato a casa diverse statuette durante la notte degli Oscar del 2016.

Joker: Folie à Deux - 2 ottobre 2024

A tenere alta la bandiera dei film tratti dai fumetti è il secondo capitolo di Joker: Folie à Deux, attesissimo e che vedrà l'introduzione del personaggio di Harley Quinn, interpretato dall'attrice e cantante Lady Gaga. Di recente abbiamo analizzato il trailer di Joker 2, scovando 5 dettagli molto importanti che caratterizzeranno la pellicola, in uscita a ottobre 2024.

Deadpool 3 - 24 luglio 2024

Il secondo cinecomic in uscita nel 2024, nonché tra i più attesi, è sicuramente Deadpool 3. Terzo capitolo della serie con protagonista lo scanzonato supereroe Marvel, ci regalerà un'ultima apparizione cinematografica del solo e unico Wolverine, interpretato dall'irriducibile Hugh Jackman. Per l'occasione vedremo un Logan vestire l'iconica tuta gialla. D'altro canto, sembrerebbe che una star di X-Men sarà esclusa da Deadpool 3.

Il Gladiatore 2 - 22 novembre 2024

Ridley Scott torna dietro la macchina da presa per regalarci l'atteso sequel de Il Gladiatore, film del 2000 con protagonista Russel Crowe. Ambientato circa 30 anni dopo le vicende del primo vedrà Lucius - nipote di Commodo e salvato proprio da Massimo Decimo Meridio - protagonista della pellicola. Tra i volti che compariranno in questo seguito, quello di Pedro Pascal (The Walking Dead, The Mandalorian), Joseph Quinn (Stranger Things) e Denzel Washington.

