Dune 3, tutto quello che sappiamo: in che modo Dune 2 anticipa il sequel?

Dune 3 non è ufficiale ma certamente ufficioso, e in attesa dell'annuncio definitivo da parte di Warner Bros e Legendary Pictures in questo articolo vogliamo raccogliere tutto quello che sappiamo sul prossimo episodio della saga di Denis Villeneuve.

Anzitutto, va notare che Dune: Parte 2 ha un finale abbastanza aperto che rimanda direttamente a Dune: Parte 3, forse non aperto quanto lo era quello di Dune 2021 ma certamente la sensazione che la storia di Paul Atreides non sia ancora terminata è la stessa di quella coglieva lo spettatore di opere come Il signore degli anelli: Le due torri o più recentemente Avengers: Infinity War: l'ultima scena infatti preannuncia la Guerra Santa che Paul e i Fremen scateneranno contro le Grandi Casate, dopo che Paul prende in sposa la principessa Irulan e si auto-proclama nuova imperatore.

Denis Villeneuve ha confermato che il terzo capitolo sarà un adattamento del romanzo Dune: Messia, che l'autore della saga Frank Herbert scrisse appositamente come sequel del libro originale: quella storia è ambientata dodici anni dopo gli eventi del primo libro, e il regno di Paul ha cambiato enormemente la galassia provocando la morte di miliardi di persone. Il film, per ammissione dello stesso Villeneuve, potrebbe non essere un adattamento diretto dal romanzo, ma allo stesso tempo Dune 3 sarà completamente diverso dai primi due film.

Possiamo immaginare che molte star della saga torneranno, da Timothée Chalamet a Zendaya passando per Florence Pugh e Anya Taylor Joy, che forse non a caso appare in Dune 2 nei panni di Alia Atreides, un personaggio fondamentale nel romanzo Messia. Inoltre, grazie a ciò che è raccontato nel libro, sappiamo che potrebbe esserci spazio per un ritorno di Jason Momoa nel ruolo di Duncan Idaho.

Ad ogni modo, Denis Villeneuve ha confermato che Dune 3 sarà l'ultimo episodio della saga: nonostante il ciclo letterario di Dune sia composto da tantissimi volumi, sia prequel che sequel di Dune e Dune Messia, il regista concluderà i suoi film su Paul Atreides con il terzo.