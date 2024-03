Dune 3, dalla produzione invitano alla calma: 'Siamo superstiziosi, una cosa alla volta'

Dune è di certo uno di quei franchise che sul grande schermo è destinato a lasciare un segno indelebile. Già questo lo si poteva pensare guardando al film del 2021, ma ad ora con il sala la seconda parte delle vicende degli abitanti di Arrakis il tutto è diventato una vera e propria certezza.

Si perché, come potete anche intuire voi stessi andando a leggervi la nostra recensione di Dune 2, il nuovo lungometraggio di Denis Villenueve è stato in grado di portarsi a casa, in solo pochi giorni dalla sua uscita, uno degli incassi più alti di sempre, forse il più alto mai ottenuto dalla Legendary.

Ecco quindi che, in mezzo a tutto questo entusiasmo collettivo sia da parte della critica specializzata che dello stesso pubblico, appassionato dei romanzi dell'autore originale di Dune Frank Herbert, si inizia a già a gridare a gran voce per la realizzazione di un terzo film.

Ed effettivamente i piani originali dello stesso regista includono un adattamento di Dune: Messiah, ma attualmente non vi è in vista alcuna data di uscita o simile. Ma le cose saranno più chiare andando a vedere che cosa ha detto la produttrice Mary Parent durante una recente intervista per The Wrap:

"Siamo superstiziosi. Credo si debba vivere un giorno per volta. Il primo fine settimana è stato davvero incredibile, gratificante. Vedere tutto quel pubblico così entusiasta del film è stato meraviglioso. Vedremo come andranno le cose in futuro, al momento vanno bene".

Voi che ne pensate, vorreste vedere Dune 3? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!