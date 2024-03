Dune 3, quante possibilità ci sono per il terzo capitolo della saga?

Ora che Dune - Parte 2 è nei cinema mondiali possiamo iniziare a riflettere sul suo futuro, dato che il materiale per una Parte 3 è presente e il film lascia spazio a un suo proseguo. Ma quante possibilità ci sono che Dune 3 arrivi davvero?

Un eventuale terzo capitolo del franchise cinematografico adatterebbe gli eventi di Dune: Messiah, che appunto proseguono la storia di Paul Atreides dopo quello che abbiamo visto nei primi due Dune. Denis Villeneuve, stando alle sue parole, è già al lavoro sulla scrittura del terzo (e probabilmente ultimo) capitolo della sua trilogia, ma non è ancora stato confermato nulla.

È infatti innegabile che Warner voglia prima vedere i risultati del botteghino, ma visto come sta andando Dune Parte 2 al box office possiamo dire che un eventuale terzo film è probabile. Era già successo dopo il primo capitolo: attesa al box office e poi l'ok per il sequel, ma in questo caso gli incassi iniziali della seconda parte hanno proiezioni già superiori a quelle della prima.

Insomma. sembra che tutto stia puntando verso l'ok per Dune - Parte 3 (o Dune: Messiah, chissà come sarà il titolo), con il punto di domanda del box office come unico dubbio sulla realizzazione del film. Non ci resta che aspettare e, se ancora non l'avete fatto, leggete la nostra recensione di Dune Parte 2 e andate al cinema a vederlo.

Ma voi vorreste Dune - Parte 3? Pensate che lo produrranno? Diteci la vostra nei commenti!