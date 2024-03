Dune 3, quali personaggi tornerebbero dopo gli eventi di Parte 2?

Con l'uscita di Dune-Parte Due nelle sale (qui la nostra recensione di Dune 2), la curiosità riguardo al terzo capitolo diretto da Denis Villeneuve aumenta. Ma quali personaggi potrebbero tornare in Dune: Messia?

La saga di Frank Herbert da cui sono tratti Dune e Dune-Parte Due è composta di sei libri, più le storie aggiuntive scritte dal figlio Brian. Le propabilità di realizzare un adattamento cinematografico per ciascuna parte dell'universo di Dune sono molto scarse, ma Villeneuve ha già assicurato di voler fare Dune Messia e concludere la trilogia su Paul Atreides.



"La sceneggiatura è in fase di sviluppo. Sono molto contento della direzione che sta prendendo ma non è ancora finita e non so quanto possa essere salutare iniziare subito con Messia. Sarebbe meglio fare qualcos'altro tra i due film" ha dichiarato il regista. A quanto pare, la Warner Bros avrebbe dato il via libera a Dune Messia, quindi è probabile che Villeneuve debba tornare presto a lavorare sulla storia del giovane Atreides.

Quali personaggi compariranno in Dune Messiah? Sicuramente ritorneranno dei personaggi che abbiamo avuto modo di vedere nella Parte Due: tra questi Alia Atreides, la sorella di Paul, interpretata da Anya-Taylor Joy. La figura di Alia diventerà centrale nei successivi libri della saga di Herbert, e Villeneuve ha scelto Taylor-Joy nella speranza di farla tornare in Dune Messia, dove avrebbe un ruolo molto più ampio e rilevante.



Potremmo persino rivedere il ritorno di un personaggio morto nei primi due capitoli della saga: infatti in Dune Messia è prevista la resurrezione di una figura in particolare. Ma ancora non sappiamo quando l'adattamento di Villeneuve sarà fedele alla fonte originale: il terzo libro di Dune è particolarmente denso di eventi e di fatti straordinari e complessi, perciò diventa quasi impossibile riportare tutto sul grande schermo.