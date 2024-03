Dune 3, Legendary Pictures rompe il silenzio su Messia dopo il successo di Parte 2

Dune Parte 2 è partito alla grande al box office globale, un risultato che ha fatto felice il CEO di Legendary Pictures Josh Grode, che nel corso di una nuova intervista con CNBC ha finalmente rotto il silenzio sul già attesissimo Dune: Parte 3.

Come ormai sicuramente saprete, infatti, Denis Villeneuve sta già lavorando a Dune 3, che sarà un adattamento del romanzo Dune: Messia di Frank Herbert e che andrà a concludere la trilogia di Paul Atreides immaginata dal regista canadese: la sceneggiatura, secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dall'autore, è quasi completa, con Hans Zimmer che ha già iniziato la creazione della colonna sonora, ma attualmente Warner Bros non ha ancora annunciato Dune 3 in via ufficiale né è chiaro ad oggi quando potrebbe uscire il capitolo finale, con Denis Villeneuve che probabilmente realizzerà un altro film prima di tornare su Arrakis.

Nel frattempo però Legendary Pictures tramite il suo ceo ha dichiarato: "Penso che questo sia un film in cui sai già in anticipo che sarà un grande successo grazie al passaparola. Semplicemente perché è un film stupendo, non c'è altro modo per dirlo. Ho finito gli aggettivi, a forza di fare interviste! Naturalmente, per dare vita ad un terzo capitolo, dobbiamo aspettare di avere disponibili tutti i talenti creativi dei primi due episodi. Senza entrare troppo nei dettagli, penso che tutti siano molto emozionati per questo film e attualmente si stiano davvero godendo questo grande risultato, ma se Denis riesce a scrivere la sceneggiatura nel modo giusto e sente di poter offrire un'altra esperienza all'altezza del doppio film che abbiamo appena completato non vedo perché non dovremmo farlo."

Per altri contenuti scoprite 10 segreti su Dune: Parte 2 che forse non conoscete.