Dune: Parte 3 è in lavorazione: l'adattamento di Messia in sviluppo presso Legendary

Oltre all'annuncio del nuovo film Nuclear War, una sorta di 'sequel di Oppenheimer' che immagina cosa accadrebbe al mondo se dovesse scoppiare una vera guerra nucleare, in queste ore è arrivata anche la conferma che il regista Denis Villeneuve è a lavoro su Dune: Parte 3.

Su Deadline, The Hollywood Reporter e Variety si legge infatti che, il regista canadese e Legendary Pictures, la società dietro alla saga cinematografica di Dune, stanno "attivamente sviluppando un terzo film della serie Dune, basata sugli scritti dell'autore di fantascienza Frank Herbert". Addirittura Deadline - che ha riportato per prima e in esclusiva la notizia di Nuclear War: A Scenario, specifica anche che le aspettative di Legendary per Dune 3 sono molto alte, e che il film - che sarà un adattamento del romanzo Dune: Messia, sequel diretto del primo libro della saga che Villeneuve ha suddiviso in Dune: Parte 1 e Dune: Parte 2 - sarà anche il prossimo film di Denis Villeneuve, dopo il quale l'autore tornerà a collaborare con la società per il progetto di Nuclear War.



Attenzione: da qui in avanti seguono SPOILER su DUNE 2

Dune: Messia, lo ricordiamo, è ambientato circa 12 anni dopo gli eventi del libro originale e vede Paul Atreides ormai consolidato come Imperatore della galassia dopo una sanguinosa guerra santa che ha causato miliardi di morti: Stilgar è il suo braccio destro, Irulan sua moglie e Chani la sua concubina, con sua sorella Alia come sua consigliera più fidata. I suoi nemici però sono molti, e preparano un complotto ai suoi danni partendo dalla creazione di un clone di Duncan Idaho...

