Dune: Parte 3, Jason Momoa tornerà nei panni di Duncan Idaho? Parla la star

Mentre i fan sono tornati a rivisitare le foto di Jason Momoa nel remake de Il corvo del 2018 cancellato in corso d'opera, in queste ore l'attore ha parlato della possibilità di riprendere il ruolo di Duncan Idaho in Dune 3, atteso prossimo capitolo dell'acclamata saga di Denis Villeneuve.

In una nuova intervista con Men's Health, infatti, la star di Aquaman e Game of Thrones, apparso nel primo episodio del franchise cinematografico tratto dal romanzo di Frank Herbert, ha dichiarato che non vede l'ora che arrivi il momento di Dune 3 perché il progetto potrebbe rappresentare un'opportunità concreta di tornare a collaborare con il regista canadese. Anzi, ha addirittura lasciato intendere che per Dune del 2021 era stata pianificata una scena con Duncan che il pubblico non ha mai visto: "Se annunciassero Dune 3 sarebbe bello per Duncan Idaho, perché aveva una sorta di... Sai cosa avevamo? Oh cavolo, non posso proprio dirlo. Mi metterò nei guai. Va beh, al diavolo, lo dico lo stesso: c'era una cosa veramente bella nel film originale che poi fu tagliata, una cosa piuttosto epica. Se faremo il terzo episodio, cercherò di riprenderla."

Il possibile ritorno di Jason Momoa in Dune 3 è dovuto dal fatto che, nel romanzo Dune: Messia, Duncan Idaho torna in vita per mano dei Tleilaxu, dei grandi maestri delle discipline biologiche e genetiche che lo resuscitano privandolo della sua vecchia personalità: questo 'nuovo Duncan' viene chiamato Hayt, e dopo essere stato addestrato come Mentat viene assegnato a Paul Atreides, nel frattempo divenuto Imperatore, con il compito di ucciderlo: sarà Alia Atreides, interpretata da Anya Taylor Joy in Dune 2, a risvegliare in Hayt i ricordi del vero Duncan.

Per altri contenuti ecco tutto quello che sappiamo su Dune 3.

Su Diabolik - Chi Sei? - Combo (Bd Dvd ) è uno dei più venduti di oggi.