Dune 3, Hans Zimmer conferma: 'Ho già iniziato a lavorare alle musiche di Messia'

Dune 3 sta aspettando solo l'ufficialità da parte di Warner Bros, che presumibilmente arriverà nelle prossime settimane, ma a quanto pare nel frattempo il compositore Hans Zimmer, vincitore del suo secondo Oscar per le musiche di Dune del 2021, ha già iniziato a lavorare al prossimo film.

In un'intervista con Variety per l'uscita di Dune: Parte 2 di Denis Villeneuve, il musicista ha confessato: “Sto scrivendo perché so che avremo il via libera per la prossima parte. E in secondo luogo, ho detto a Denis: 'Penso che sarebbe positivo per me continuare a scrivere e magari nel processo ispirarvi con alcune cose”.

Questo approccio è effettivamente tornato già utile per Dune 2, quando Zimmer e la star Josh Brolin si sono seduti per scrivere la canzone di Gurney, la melodia accompagnata da baliset che i fan di Gurney Halleck, maestro di guerra della Casa degli Atreides, possono sentire in Dune: Parte 2. Secondo Zimmer, non è stato Villeneuve ad avvicinare lui e Brolin per collaborare su una canzone insieme ma l'idea è partita dal romanzo di Frank Herbert. “In un certo senso stavamo semplicemente seguendo gli ordini del libro. Sapevo che avevamo bisogno della canzone", ha detto Zimmer a Variety. Tornando su Dune: Parte 3, però, il compositore ha aggiunto: "Ovviamente sto già lavorando a quel film. Già il secondo giorno di lavorazione di Dune 2, Denis entra nel mio ufficio e senza dire una parola mi si avvicina e mette una copia di Dune: Messia sulla mia scrivania: in quel momento ho capito che non avevamo ancora finito."

Il nuovo film Dune: Parte 2 è ora in programmazione nelle sale italiane.