Dune 3 si farà? Denis Villeneuve: 'Sceneggiatura quasi pronta, ma niente fretta'

Dopo aver parlato del ruolo di Chani in Dune 2 e di come sarà diverso rispetto al libro di Frank Herbert, il regista Denis Villeneuve ha confermato di voler concludere il suo adattamento cinematografico con Dune 3, che sarà basato sul romanzo Dune: Messia.

Tuttavia, l'autore canadese ha anche spiegato di non voler affrettare le cose, ribadendo che sebbene la sceneggiatura del prossimo film su Paul Atreides sia quasi pronta potrebbe volerci un po' di tempo prima di tornare sul set per il terzo e ultimo capitolo del suo Dune.

In una recente intervista con il Times, infatti, Denis Villeneuve ha parlato dell'uscita di Dune 3, confermando che sarà certamente uno dei suoi prossimi film, sebbene al momento non ci siano ancora piani ufficiali in merito. L'autore ha detto: "C'è assolutamente il desiderio concreto di fare un terzo capitolo, ma non voglio affrettare il processo creativo. Il pericolo a Hollywood è che la gente si entusiasmi troppo, e in questa industria solitamente si tende a pensare solo alle date di uscita, e mai alla qualità. La sceneggiatura è quasi pronta, ma staremo a vedere: non c'è fretta, comunque”.

Dune: Parte 2 arriverà al cinema da domani 28 febbraio. Il nostro consiglio ovviamente è quello di correre al cinema: Dune 2 è la risposta realistica al digitale di Avatar 2, e se siete amanti della fantascienza è un film che non potete proprio perdervi.