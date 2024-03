Dune 3, Denis Villeneuve: 'Voglio farlo per lavorare con Florence Pugh e Anya Taylor Joy'

Dune 3 non ha ancora il via libera ufficiale da parte di Legendary e Warner Bros ma potrebbe trattarsi solo di una questione di tempo, tanto che Denis Villeneuve sogna già di riunirsi alle superstar Zendaya, Florence Pugh e Anya Taylor Joy.

Come ormai noto, infatti, Florence Pugh e Anya Taylor Joy compaiono in Dune: Parte 2 in ruoli minori, equiparabili a quello che aveva avuto Zendaya in Dune del 2021: proprio come è stato per la guerriera Fremen Chani, però, nel passaggio dal primo capitolo al secondo episodio della saga ha potuto godere di 'una promozione' in termini di rilevanza nel contesto della storia e di minutaggio a schermo, diventando a tutti gli effetti la co-protagonista al fianco del Paul Atreides di Timothée Chalamet, Denis Villeneuve ha spiegato che un eventuale Dune 3 darebbe maggior rilevanza a Irulan e Alia, i personaggi interpretati da Florence Pugh e Anya Taylor Joy nella seconda parte.

"Amo Anya e Florence, le amo davvero", ha dichiarato Denis Villeneuve parlando con Entertainment Weekly in una nuova intervista promozionale. “Mi piacerebbe realizzare Dune Messia solo per poter lavorare di più con loro. Sono due attrici incredibilmente stimolanti, mi danno i brividi solo a pensarci e ho assolutamente voglia di fare un altro capitolo per vederle tornare in questi ruoli."

