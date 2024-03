Dune 3, Denis Villeneuve: 'Sarà completamente diverso dai primi due film'

Dopo le dichiarazioni di Zendaya e Florence Pugh sul finale di Dune: Parte 2, vi proponiamo una nuova intervista del regista Denis Villeneuve a proposito di Dune: Parte 3, il prossimo e ultimo capitolo della sua saga cinematografica ispirata la romanzo di Frank Herbert.

Come noto, mentre Dune 2021 e Dune: Parte 2 hanno adattato il libro 'Dune', il primo capitolo della lunghissima saga letteraria creata da Frank Herbert (composta da un numero molto elevato di libri sia sequel che prequel dell'originale) Dune: Parte 3 sarà un adattamento di Dune: Messia, il sequel diretto del primo libro che Herbert scrisse per proseguire la storia di Paul Atreides e la sua evoluzione da giovane sognatore a tiranno galattico.

Sebbene il film non sia ancora stato annunciato ufficialmente da Warner Bros il progetto è già praticamente in moto (basta aver visto il finale di Dune: Parte 2 per rendersene conto), con le indiscrezioni che parlano di una possibile data d'uscita nel 2027. Lo stesso Denis Villeneuve del resto ha confessato di aver già scritto la sceneggiatura (mentre Hans Zimmer ha già avviato i lavori sulla colonna sonora di Dune 3) e in una nuova intervista con IndieWire ha spiegato: “Diciamo che Dune 3 è già in lavorazione. Se ne avremo la possibilità, sarà fantastico finire l’arco narrativo di Paul Atreides. Credo che sarò molto entusiasta di adattare Messia per il grande schermo, perché tra le pagine di quel libro c’è un film veramente potente, e soprattutto molto diverso da Dune e Parte 2. Questo è ciò che mi entusiasma, il fatto che sarà qualcosa di completamente nuovo rispetto ai primi due capitoli. Non voglio scadere nella ripetizione, se lo faccio è perché, pur essendo un film di Dune, avrà una sua identità propria”.

Per altri contenuti scoprite le differenze tra Dune: Parte 2 e il romanzo di Frank Herbert.