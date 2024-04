Dune 3, Denis Villeneuve rompe il silenzio sul film: 'Chani sarà il mio asso nella manica'

Dune 3 è ufficialmente in lavorazione presso Legendary Pictures e Warner Bros, e in una nuova intervista col New York Times il regista Denis Villeneuve ha rotto il silenzio sul suo prossimo adattamento della saga letteraria di Frank Herbert.

Come saprete, anche se Dune: Parte 2 è abbastanza fedele al libro originale di Frank Herbert le differenze più o meno sostanziali non mancano: una di queste è senza dubbio il ruolo di Chani di Zendaya, che nel romanzo diventa fin da subito una devota fedele del culto di Paul Atreides mentre nel film rimane assolutamente e fieramente indipendente, tanto da 'lasciarlo' nei minuti finali. Questa mossa da parte di Denis Villeneuve entrerà in conflitto con il libro Dune: Messia, che verrà adattato nel terzo e ultimo capitolo della saga cinematografica con Timothée Chalamet, in quanto nel romanzo originale Chani è la concubina di Paul ed è rimasta al suo fianco anche dopo il matrimonio del guerriero con la principessa Irulan.

La domanda è semplice: come farà Denis Villeneuve ad 'aggiustare' le cose? "Chani è la mia arma segreta", ha anticipato il regista a proposito dei cambiamenti apportati al personaggio. “Frank Herbert si rese conto che la gente aveva visto il primo libro come una celebrazione di Paul Atreides, quando lui invece aveva scritto Dune per ammonirci sui pericoli delle figure messianiche e della fusione tra religione e politica. Ho scritto il secondo film cercando di essere più fedele alle intenzioni di Frank Herbert che al libro, quindi sapevo di dover cambiare radicalmente Chani. Si rende conto che Paul l'ha tradita in molti modi, perché non diventerà il liberatore dei Fremen ma solo un altro leader arrivato a controllarli. Questa è la tragedia di tutte le tragedie. Come un Michael Corleone della fantascienza, è diventato ciò che voleva evitare. E dovrà trovare un modo per salvare la sua anima nella terza parte”.

Il regista ha continuato: “Non voglio rivelare troppo su cosa farò con Dune 3, ma so esattamente cosa voglio fare. Lo sto scrivendo proprio adesso. Ma c’è molta potenza di fuoco in quel romanzo e sono molto entusiasta di questa decisione”. Ovviamente, fan di Herbert, aspettatevi tanti altri cambiamenti rispetto al romanzo Dune Messia: "Ci sono tanti elementi da fare fuori, quando adattati un libro per il cinema: un adattamento è un atto di violenza verso l'opera originale".

Per altri contenuti vi ricordiamo che Dune 2 è disponibile in digitale da questa settimana.

