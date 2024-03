Dune: Parte 3, Denis Villeneuve parla chiaro: 'Lo farò solo se potrà superare Dune 2'

Dopo le dichiarazioni di Jason Momoa su Dune: Parte 3, in queste ore anche il regista canadese Denis Villeneuve ha parlato dell'eventuale prossimo e ultimo capitolo della saga, sequel dell'acclamato Dune: Parte 2.

Durante una recente apparizione al podcast di Empire Magazine, il regista è stato ovviamente interrogato sulla possibilità di realizzare il terzo capitolo della saga di Dune, che a sua detta sarà un adattamento del libro Dune: Messia e che è stato pensato per concludere una sua personale trilogia cinematografica su Paul Atreides, il protagonista della storia di Dune interpretato da Timothée Chalamet: secondo l'autore, l'unico motivo che lo potrà spingere a fare un terzo sarà provare a superare il secondo episodio.

"In primo luogo, dobbiamo assicurarci di avere una sceneggiatura forte", ha affermato Villeneuve. “La cosa che voglio evitare è di lanciarmi in questa avventura senza avere qualcosa di pronto, e sento che potrebbe essere pericoloso voler cavalcare per forza l'entusiasmo che circonda il secondo capitolo. Dobbiamo assicurarci che tutte le idee siano su carta, e che siano idee forti. Se facciamo il terzo, dovrà essere un film rilevante: se mai farò Dune: Messia, è perché sarà migliore di Parte 2. Altrimenti non lo farò”.

