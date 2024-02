Dune 3, cosa potrebbe raccontare il terzo capitolo della saga?

Cosa potrebbe raccontare Dune 3? Dopo aver parlato del finale di Dune: Parte 2, proviamo a fare chiarezza sul futuro della saga cinematografica di Denis Villeneuve.

Come noto Denis Villeneuve sta già lavorando alla sceneggiatura di Dune 3, che per stessa ammissione del regista sarà un adattamento del romanzo Dune: Messia, il secondo capitolo della saga letteraria di Frank Herbert (i film Dune e Dune: Parte 2 hanno adattato solo il primo romanzo, Dune): anche questo libro, come l'originale, è già stato adattato in precedenza, più precisamente nel 2003 con la miniserie di Sci-Fi Channel, Children of Dune, basato sia su Dune: Messia che su Figli di Dune, il terzo romanzo della saga.

Il finale di Dune: Parte 2 rimane volutamente aperto, dato che negli ultimi istanti Lady Jessica (Rebecca Ferguson) racconta alla figlia non ancora nata Alia: “Tuo fratello ha attaccato le grandi casate. Ora inizia la guerra santa”. Inutile dire che la versione cinematografica di Dune: Messia riprenderà dalle conseguenze di questa enorme guerra e racconterà il regno di Paul Atreides come nuovo imperatore dell'universo: in breve, la storia del romanzo racconta principalmente due cose, una cospirazione per assassinare Paul e del suo 'passaggio al Lato Oscuro', che terminerà in tragedia (non vi anticipiamo di più: se volete, potete recuperare il romanzo).

In direzione di Dune: Messia è anche il cameo di Anya Taylor Joy in Dune: Parte 2, dato che l'attrice è stata chiamata per interpretare un personaggio molto importante nel secondo libro della saga.

Dune 2 è ora al cinema in Italia, distribuito da Warner Bros Pictures.