Dune - Parte 2, Zendaya Promette: 'Stavolta Chani non appare solo nei sogni'

Al termine della prima parte di Dune non erano stati pochi gli spettatori a lamentare il ridottissimo screentime concesso alla Chani di Zendaya (che, in effetti, nel libro di Herbert compare pochissimo fino a quel punto della storia): le cose sono però destinate a cambiare in occasione del secondo film di Denis Villeneuve.

Apparsa nelle foto di Dune - Parte 2 presentate al CinemaCon, infatti, Zendaya stessa ha promesso che il suo personaggio sarà decisamente più presente nel corso di questo secondo capitolo della saga: da qui in poi, d'altronde, Chani ricoprirà un ruolo fondamentale nella storia di Paul, non limitandosi ad apparire in sogno al rampollo di casa Atreides.

"Stavolta non appare soltanto nei sogni. Essere sul set con questi due [Timothée Chalamet e Rebecca Ferguson] e poter esplorare a fondo questo personaggio è stata un'esperienza incredibile. Nel primo film ho avuto solo poco tempo per capire lei chi fosse, ma ora la sento come parte di me. Sviluppare questa storia d'amore in cui ci sono tanto dolore e tanto tormento, cercare di trovare un equilibrio tra questi due personaggi che cercano di crescere nonostante tutta la pressione che grava su di loro, l'essere una guerriera della tua gente... È stato davvero, davvero speciale" sono state le parole dell'attrice. Denis Villeneuve, intanto, ha parlato di Dune - Parte 2 come di un film di guerra epico.