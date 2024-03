Dune: Parte 2, Zendaya e Florence Pugh rompono il silenzio sul finale del film

Il finale di Dune 2 sta già facendo discutere i fan di Frank Herbert e del regista Denis Villeneuve, e in queste ore le attrici Zendaya e Florence Pugh hanno offerto la loro reazione all'ultima scena del film del momento.

"É un finale da cuori infranti, molto molto tragico", ha dichiarato Zendaya durante una nuova intervista con ComicBook. "Ci sono cuori spezzati, c'è un forte tradimento, c'è una grande perdita e tanta confusione emotiva. Sento che si tratta di un finale piuttosto doloroso. Quando il film finisce, non hai la sensazione di aver assistito ad una vittoria. Non è questa la sensazione con cui vai via dalla sala, è più qualcosa di doloroso che si insinua."

Il riferimento è al fatto che, nel finale di Dune: Parte 2, Paul Atreides passa 'al lato oscuro' e accetta il suo destino di 'Messia', umiliando l'Imperatore della Galassia (Christopher Walken) e auto-incoronandosi nuovo sovrano dopo aver preso in sposa la principessa Irulan, il tutto davanti all'impotente Chani, che distrutta dal dolore gli volta le spalle. L'interprete della principessa, Florence Pugh, ha aggiunto: "Personalmente, quando ho letto quelle ultime pagine della sceneggiatura, le ho trovate molto emozionanti, anche dal punto di vista della principessa Irulan. Penso che per lei sia un momento davvero fondamentale, dato che la vediamo mentre si rende conto del potere che sta per ottenere e della sua nuova posizione, ma allo stesso tempo sa che si tratta di una pura e semplice negoziazione, di una decisione politica."

Da segnalare, a questo proposito, che il finale di Dune 2 rappresenta anche una delle maggiori differenze tra il film e il libro di Dune