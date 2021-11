Dune 2, Zendaya conferma: 'Nel sequel sarò molto più presente'

Dopo l'uscita del primo capitolo, sono in molti gli spettatori già proiettati verso Dune 2, il sequel che secondo la promessa di Denis Villeneuve sarà "una vera delizia cinematografica". Tra i personaggi più attesi c'è Chani, interpretata da Zendaya, che dovrebbe avere più spazio rispetto a quello trovato finora. A confermarlo è la stessa attrice.

Intervistata da Deadline, parlando di cosa ci si possa aspettare da Dune 2, la MJ del Marvel Cinematic Universe ha dichiarato: "Beh, ci sarò per più tempo, ed è fantastico. Chiunque abbia letto il libro sa che c'è molto altro da esplorare e da affrontare. Per me è importante crescere con i personaggi che interpreto, e con persone da cui posso imparare tanto."

Dopo che la scelta di Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista si è rivelata azzeccata, c'è da scommettere che Denis Villeneuve non rimarrà deluso da Zendaya, e i fan non vedono l'ora di rivederla in azione con il giusto minutaggio. Secondo l'attrice, in ogni caso, avere un ruolo marginale in Dune ha avuto anche dei vantaggi. "Mi ha permesso di vedere il film da una prospettiva completamente nuova, poiché non avevo visto la maggior parte dei set e delle scene" ha continuato. "E guardandolo era chiaro che fosse solo l'inizio di una storia."

Secondo Zendaya, in conclusione, "Questa storia è tutt'altro che finita. I personaggi sono ancora lontani dal loro punto d'arrivo. Lavorare con Denis Villeneuve a un film di queste dimensioni è un sogno che si avvera, ed è certamente una maratona piuttosto che uno sprint. Bisogna tenere il passo, ma non ci si stanca mai quando ci si diverte."