Dune 2, Zendaya avvisa: 'Sarà un finale doloroso, si romperanno cuori e sogni'

Dopo le dichiarazioni del regista Denis Villeneuve sul finale di Dune: Parte 2 e di come esso crei le premesse per l'ultimo capitolo della trilogia tratta dai romanzi di Frank Herbert, arrivano le parole di Zendaya.

L'occasione è la conferenza stampa del film, dove l'interprete di Chani Kynes si è rivolta ai microfoni di Comicbook, condividendo le sue impressioni su quella che sarà la conclusione della pellicola di prossima uscita: "C'è il cuore spezzato, c'è il tradimento, ci sono perdita e confusione. È un finale davvero doloroso. Non finisce con qualcuno che vince. No, non è una cosa del genere. Cuori e sogni infranti".

Florence Pugh è intervenuta a sua volta, confermando le parole della collega e soffermandosi in particolare sul suo ruolo, quello della Principessa Irulan Corrino: "Quando ho letto le ultime pagine della sceneggiatura, ho subito pensato 'ne sa molto più di quanto credessi'. Penso che si assista davvero al momento in cui lei si rende conto del suo potere e del fatto che la sua posizione stia cambiando". L'attrice ha poi proseguito, in riferimento al finale: "molto avviene sottotraccia. non ti fa sentire bene e proprio questo ti prepara ad affrontare ciò che succederà dopo, che è davvero, davvero emozionante".

Parole che confermano le anticipazioni del regista sul finale aperto del lungometraggio e che rafforzano la curiosità tanto per Dune: Parte 2 che per il futuro terzo capitolo, che a detta dello stesso Villeneuve metterà un punto definitivo alla storia.

Ricordiamo che Dune: Parte 2 arriverà in sala il 28 febbraio 2024.