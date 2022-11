Dune 2, foto dal set di Zendaya: sembra Tatooine... ma è Arrakis!

Scambiare Arrakis per Tatooine? Fidatevi, tolti forse i sue soli, senza alcun contesto quel tramonto vi sembrerà stranamente familiare. Ma invece è una foto condivisa da Zendaya dal set di Dune - Part Two di Denis Villeneuve, che in pieno deserto continua le riprese iniziate in pieno agosto. Che caldo!

Un set del sequel di Dune che sembra qualcosa di già visto? È la seconda volta in pochi giorni! Se poi quel qualcosa di già visto sono entrambi cult prodotti dalla LucasFilm, la coincidenza si fa interessante. In realtà poi, se questo è vero per la prima foto social condivisa dal cast di Villeneuve, in questa seconda ci vuole forse un po’ più di fantasia. Ma vi assicuriamo che, a un primo sguardo, l’immaginazione potrebbe tirarvi un brutto scherzo... e farvelo scambiare per un tramonto mozzafiato come quello di Tatooine in Star Wars.

La foto è di Zendaya e la trovate in calce all’articolo: una storia con la quale, di fatto, ha appena annunciato l’arrivo sul set di Wadi Rum, deserto protetto nella valle della Giordania. Nella foto della durata di ventiquattro ore scrive, emozionata di fronte al bellissimo tramonto: “So di non aver detto niente al riguardo, ma sono qui, a lavorare come al solito... Comunque, volevo mandarvi un po’ d’amore da Arrakis”. Alla luce del calendario riprese aggiornato, anche la Warner ha spostato la data di uscita di Dune 2.

L’altro set dei tempi di LucasFilm – stavolta per davvero – è stato condiviso da Timothée Chalamet. Si tratta di Petra, sempre in Giordania, che funse da scena clou nella parte finale di Indiana Jones e l’ultima crociata, come luogo in cui era conservato il Graal. In questo caso, sembra potrebbe fungere da Sietch Tabr, luogo immaginario della roccaforte principale dei Fremen. Ovviamente nel sequel in arrivo vedremo finalmente uniti Chalamet e Zendaya su schermo, questa seconda pressoché assente nel primo film.