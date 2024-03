Dune 2, ci sono voluti 44 giorni di riprese solo per la scena del Verme delle Sabbie

Che Dune: Parte 2 fosse un film ambizioso lo si era capito già prima dell'uscita, ma ora che l'opera di Denis Villeneuve è finalmente nelle sale i suoi creatori stanno rivelando nuove interessanti storia dal dietro le quinte.

Ad esempio, grazie ad una nuova intervista di Variety apprendiamo che Dune 2 ha impiegato ben 44 giorni di riprese solo per la scena del Verme delle Sabbie, quando il protagonista Paul Atreides viene chiamato a superare la prova finale per diventare definitivamente un Fremen (per un paragone, tutto Oppenheimer è stato girato in 57 giorni).



Per il regista si è tratto della sequenza più complessa della sua carriera, e per la sua realizzazione ha reclutato i suoi collaboratori più fidati. Lo scenografo Patrice Vermette ha detto a Variety: "Li chiamiamo 'Methodology Meetings'. È quando Denis ha un nuovo storyboard che nessuno ha visto, e ci sono tutti i capi dipartimento seduti attorno al tavolo. Quando siamo arrivati alla sequenza del Verme, abbiamo pensato: 'Wow, okay, come diavolo faremo a farlo?' Questa è stata una grande sfida". Il direttore della fotografia Greig Fraser ha letto la sceneggiatura e ha condiviso sentimenti simili: "L'ho letta e ho pensato: 'Come diavolo lo faremo?' Nel libro, Paul cavalca un verme della sabbia e, se non stiamo attenti, potrebbe essere una scena davvero strana."

Il Verme della Sabbia era un set lungo 90 piedi e largo 24 piedi, testato inizialmente contro la parete del palcoscenico e poi trasportato in location nel deserto. Fortunatamente per Timothée Chalamet, la sabbia sparata contro di lui non era vera ma sabbia ma polvere per il trucco, di un colore identico a quello della sabbia del deserto.

