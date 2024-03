Dune 2, Villeneuve spiega QUEL cambiamento rispetto al libro

Dune 2 è di certo una delle pellicole che attualmente si trova tra quelle più chiacchierata dal pubblico di massa, ma non solo. Dopo tutto stiamo parlando del seguito diretto di uno dei film che hanno di certo lasciato un segno nel settore quando è uscito, ormai nel 2021. Le aspettative erano alte, ma anche i cambiamenti non sono stati da meno.

Si perché, come potete anche leggere dalla nostra recensione di Dune parte due, la pellicola è di certo una di quelle che non si dimenticheranno facilmente, ma dobbiamo pur sempre ricordare che si tratta di un'opera tratta da un romanzo. In tal senso dovremmo aspettarci, così come infatti è stato, che ci siano comunque delle differenze tra lo scritto e ciò che è stato tradotto in immagini per il grande schermo.

Tra alcune delle differenze più sostanziali che possiamo trovare all'interno dell'ultimo film tratto dal romanzo di Frank Herbert, c'è una questione che riguarda il personaggio interpretato da Rebecca Ferguson.

Negli scritti originali infatti, Lady Jessica è incinta di una bambina, che una volta data alla luce erediterà i poteri di sua madre. La giovane sarà poi destinata ad uccidere il barone Harkonnen.

In Dune 2 invece, Jessica non partorisce e Paul Atreides ha visioni di sua sorella adulta. Qui è invece lo stesso Paul ad uccidere il barone.

Proprio il regista Dennis Villenueve ha spiegato le motivazioni dietro questa scelta:

"Credo sia stata una decisione che abbiamo preso in fase di scrittura della sceneggiatura. Ci serviva qualcosa che desse maggiore slancio alla storia e che facesse in modo di far aumentare la tensione generale", ha confessato ad Entertainment Weekly.

"Ho pensato che fosse più interessante a livello di dinamiche avere in azione una donna incinta, ma ancora in grado di cavarsela, potente insomma".

Voi che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento!