Dune 2, Villeneuve spara alto: 'È molto meglio del primo!'

L’attesa per Dune - Parte 2 continua a crescere mano a mano che ci si avvicini alla fatidica data d’uscita del secondo capitolo della trasposizione del primo romanzo della saga scritta da Frank Herbert. Il regista di Arrival ha espresso il suo entusiasmo per il film, dicendosi sicuro che sia molto più bello rispetto alla prima parte.

Dopo avervi mostrato i nuovi poster dedicati a Dune - Parte 2, torniamo a parlare del nuovo film del filmmaker canadese per riportare le sue parole a proposito del secondo film dell’adattamento con protagonista Timothée Chalamet.

Durante una conferenza stampa in Corea del Sud, Villeneuve si è detto sicuro che la sua nuova opera sia decisamente migliore rispetto a quella che l’ha preceduta: “Per me questo film è molto migliore della Prima Parte. C’è qualcosa di più vivo. C’è un rapporto con i personaggi. Ho cercato di raggiungere un’intensità e una qualità di emozioni che non ho raggiunto con la Prima Parte e che ho raggiunto con la Seconda. Non dico che il film sia perfetto, ma sono molto più soddisfatto rispetto al primo film. Non vedo l’ora di condividerlo con i fan e con gli spettatori”.

Il sequel, che sarebbe dovuto uscire lo scorso novembre, è stato rinviato dalla Warner Bros. a causa dello sciopero degli attori che ne avrebbe potuto minare la promozione. I fan della saga dovranno dunque aspettare fino al primo marzo 2024 per poter tornare a vivere le avventure di Paul Atreides.

In attesa di capire se davvero il primo sequel di quella che potrebbe diventare una saga più lunga sia davvero così tanto migliore rispetto al primo film, vi lasciamo alle parole di apprezzamento di Austin Butler nei confronti di Denis Villeneuve.