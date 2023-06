Dune - Parte 2, Villeneuve su Lady Jessica: 'Sarà più attiva rispetto al libro'

Con Dune Denis Villeneuve è riuscito ad accontentare più o meno tutti, apportando tutto sommato un numero contenuto di modifiche rispetto al materiale di partenza e mantenendo una fedeltà che non era stata concessa, ad esempio, a David Lynch: il regista, però, sembra intenzionato a incidere un po' di più sulla storia in occasione della Parte 2.

Pochi giorni dopo il monumentale trailer di Dune - Parte 2, infatti, Villeneuve è tornato a parlare di Lady Jessica, il cui ruolo è effettivamente piuttosto ridotto nella parte del romanzo di Frank Herbert in cui si narra della permanenza di Paul Atreides presso i Fremen: una situazione sulla quale il regista pare intenzionato a intervenire.

"Lady Jessica in un certo senso scompare nella seconda parte del libro, quindi scrivendo la sceneggiatura mi sono assicurato di fare esattamente l'opposto, assicurandomi che il suo ruolo fosse molto più attivo, che lei fosse di primaria importanza per la storia. Non vedo l'ora che il mondo possa vedere cosa è riuscita a fare Rebecca [Ferguson]. Non ha avuto paura di spingersi oltre, è una vera forza su cui ho potuto contare" sono state le parole di Villeneuve.

Cosa ne dite? Speravate anche voi in un ruolo più importante per la madre di Paul? Diteci la vostra nei commenti! Baz Luhrmann, intanto, ha voluto commentare il look sfoggiato da Austin Butler in Dune - Parte 2.