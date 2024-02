Dune 2, Villeneuve avverte: 'Paul non è un eroe, il film rispetta le idee di Frank Herbert

Paul Atreides non è un eroe: mentre si cominciano a fare pronostici sui futuri incassi di Dune 2, Denis Villeneuve parla del futuro del suo protagonista, interpretato da Timothée Chalamet. Il regista ribadisce l'intenzione di aderire il più possibile alla visione di Herbert, autore di Dune.

"Quando Frank Herbert ha scritto Dune, era molto deluso dalla percezione che la gente aveva di Paul. Nella sua testa, Dune era un ammonimento, un avvertimento verso le creature carismatiche. Pensava che Paul fosse percepito come un eroe, quando il suo intento era fare l'esatto opposto. Così per correggere questa cosa, ha scritto Dune Messia, una specie di epilogo che chiarisce il fatto che non è una storia di vittoria, ma è una tragedia. Con umiltà, spero che quest'adattamento sia più vicino alle intenzioni originali di Frank Herbert...per farlo ho usato il personaggio di Chani. Le ho dato un piano diverso,e l'ho usata per portare una prospettiva diversa all'interno della storia" ha dichiarato il regista.

Chani è il personaggio interpretato da Zendaya: durante il primo Dune ha solo poche scene, mentre nella seconda parte vediamo lo sviluppo della sua relazione con il Paul di Timothée Chalamet. La storia di Herbert è così complessa che Villeneuve ha dovuto dividerla in due parti: se in Dune - Parte 1 abbiamo assistito alla caduta della famiglia Atreides, nel secondo vedremo Paul che cerca di riprendere il potere. Zendaya ha parlato della differenza rispetto alla prima parte, dove il ruolo di Chani era molto più ridotto: "Per me è stato più emozionante interpretarla perchè era un po' più complicato. È più difficile per lei amare questa persona a causa di ciò che rappresenta. È stato divertente cercare di capirla e vivere con lei un po' più a lungo perchè una settimana non era abbastanza!" ha dichiarato la star. Le prime recensioni di Dune - Parte 2 sono entusiaste: alcune arrivano a parlare di capolavoro della fantascienza. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!