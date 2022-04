Dune Parte 2, è vero che Josh Brolin non ci sarà? Il rumor spaventa i fan

Dune Parte 2 è ai nastri di partenza per Warner Bros. e il regista Denis Villeneuve, ma nelle ultime ore uno sgradevole rumor sul futuro di Josh Brolin ha spaventato i fan del film e dell'attore.

Ad esclusione degli attori i cui personaggi sono stati inequivocabilmente 'uccisi' nel primo episodio della saga, infatti, è lecito aspettarsi che tutto il cast del primo Dune torni per la Parte 2, le cui riprese inizieranno presto e la cui data d'uscita è prevista per ottobre 2023. Tuttavia, nelle scorse ore i fan hanno iniziato a temere che Josh Brolin non sarebbe tornato come Gurney Halleck a causa di un piccolo - ma evidentemente grosso - disguido sul famoso portale IMDb: l'attore infatti inizialmente non compariva nella lista del cast di Dune Parte 2, ma in una recente intervista ha dichiarato di aver chiesto alla sua addetta stampa di rimediare per stroncare sul nascere ogni discussione.

"Faccio parte di Dune: Parte Due, ne faccio parte eccome" ha dichiarato orgogliosamente Josh Brolin. "Ne faccio parte, e sono così fiero di farne parte che quando ho saputo di questa cosa, del fatto che il mio nome non era nell'elenco del cast di IMDb, ho chiamato personalmente Liz, la mia addetta stampa, e le ho detto: 'Per favore, puoi far mettere il mio dannato nome in quel dannato IMDb?!'. Per me far parte di questo progetto è motivo di orgoglio."

Dunque, potete tirare un sospiro di sollievo: Josh Brolin sarà in Dune Parte 2, e chiunque sosterrà il contrario dovrà probabilmente vedersela con Liz l'addetta stampa. Per altri approfondimenti ecco che cosa ha detto Denis Villeneuve sul suo lavoro per Dune Parte 2.