Dune: Parte 2 è già il primo vero candidato di punta agli Oscar 2025?

Siamo entrati nella settimana degli Oscar 2024 ma grazie al nuovo Dune: Parte 2 c'è già qualcuno che parla di Oscar 2025: nello specifico, il film di Denis Villeneuve è già uno dei possibili candidati di peso della prossima edizione degli Academy Awards?

Il primo capitolo del 2021 fu un grande successo agli Oscar 2022, quando divenne il sesto film nella storia degli Oscar ad essere nominato in tutte e sette le categorie tecniche dopo Titanic (1997), Master and Commander (2003), Hugo (2011), Mad Max: Fury Road e The Revenant (2015), un risultato che potrebbe facilmente ripetere nelle stesse categorie con nomination per scenografia (Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipios, Shane Vieau), fotografia (Greig Fraser), costumi (Jacqueline West), montaggio (Joe Walker), colonna sonora originale (Hans Zimmer), trucco e acconciatura, effetti sonori e visivi (con i candidati idonei ancora da determinare). In totale, Dune 2021 ottenne 10 nomination agli Oscar e uscì dalla serata con il maggior numero di vittorie (6), con Denis Villeneuve che però non venne neppure candidato nella categoria dei migliori registi (la sua unica nomination rimane quella per Arrival).

Tuttavia ci sono diversi fattori che remano contro Dune: Parte agli Oscar 2025, al momento: la prima a venire è certamente la sua natura di sequel e soprattutto di secondo capitolo di una trilogia, che potrebbe spingere i votanti ad "aspettare il terzo episodio" per premiare l'intero franchise come accadde nel 2002 con Il Signore degli Anelli: Le Due Torri, che uscì quasi a mani vuote dagli Oscar stretto tra le 13 nomination del precedente La compagnia dell'anello e il record di 11 vittorie de Il ritorno del re dell'anno successivo. Nella storia dei Premi Oscar, solo due trilogie hanno visto tutti i propri capitoli nominati come miglior film: Il Padrino e Il Signore degli Anelli.

Un altro fattore da considerare è la data d'uscita: Warner Bros con The Batman è stata penalizzata agli Oscar 2023 proprio per via dell'uscita di marzo, ma per quanto raro un film distribuito all'inizio dell'anno a volte è stato in grado di arrivare fino agli Oscar dell'anno successivo, come accadde per esempio con Il silenzio degli innocenti (1991) e Black Panther (2015), entrambi usciti a febbraio dell'anno prima.

Certamente è ancora presto per iniziare a fare calcoli, ma sarà interessante capire se e quanto Dune: Parte 2 riuscirà a rimanere negli occhi, nella mente e nel cuore dell'Academy nei prossimi dieci mesi.