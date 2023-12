Dune - Parte 2, i Vermi della Sabbia all'assalto degli Harkonnen nel nuovo trailer!

Salvo nuovi scioperi e slittamenti, il destino di Paul Atreides sta per compiersi: Dune - Parte 2 arriverà nelle nostre sale il prossimo marzo, ma con l'avvicinarsi di quella che era stata indicata come prima data d'uscita del film di Denis Villeneuve è giusto che ci venga permesso di dare una nuova occhiata a ciò che vedremo in primavera.

Mentre Villeneuve ci promette un film addirittura superiore a Dune - Parte 1, il nuovo trailer ci consente dunque di entrare nel vivo della guerra tra gli Harkonnen e i Fremen ora guidati dal nostro Paul Atreides (pardon, Muad'dib), conflitto che, stando almeno al materiale d'origine, dovrebbe occupare gran parte di questo gran finale.

Le battaglie in pieno deserto sembrano dunque spettacolari così com'era lecito aspettarsi che fossero, con tanto di Vermi delle Sabbie veicolati dal popolo del deserto e pronti a terrorizzare l'esercito Harkonnen; il trailer concede comunque un po' di spazio anche alla storia tra Paul e Chani, nonché ai personaggi non ancora apparsi nella prima parte del film, come Feyd Rautha, l'imperatore Shaddam IV e la principessa Irulan.

Il film di Villeneuve, insomma, dovrebbe soddisfare chi lamentava l'assenza di azione durante la prima parte della trasposizione del romanzo di Frank Herbert: e voi, cosa ne dite? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quanto dovrebbe durare Dune - Parte 2.